Отец Нурмагомедова: «Дедушка Хабиба спросил про Конора Макгрегора: «Он что, выпивает?»

Отец бойца UFC Хабиба Нурмагомедова Абдулманап рассказал о реакции дедушки спортсмена на Конора Макгрегора.

«Я с отцом был утром, когда позвонил Хабиб. Он спросил, как себя дед чувствует. Я говорю, что отлично, но он говорит, что на этот раз у Хабиба какой-то неспокойный и прыгучий соперник. Спросил, мол, он что, выпивает? Я ему сказал, что на пресс-конференцию он пришел выпивший. А дед не понимает, как он собирается с Хабибом драться», – цитирует Абдулманапа Sport 24.

Бой за титул чемпиона UFC в легком весе между Конором Макгрегором и Хабибом Нурмагомедовым состоится в ночь с 6 на 7 октября в Лас-Вегасе.

На пресс-конференции перед боем Конор представил собственный виски Proper 12.

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