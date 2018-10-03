Конор Макгрегор: «Все превозносят Хабиба, но я не вижу в нем ничего особенного»

Боец смешанных единоборств Конор Макгрегор рассказал чего ждет от боя с Хабибом Нурмагомедовым.

«Я рад, что подерусь с Хабибом. Я хотел этот бой больше, чем с Тони Фергюсоном. У Тони тоже был пояс временного чемпиона. Но сейчас я буду сражаться с непобежденным бойцом. Я не впечатлен его рекордом – 26-0. Он красиво выглядит, но если посмотреть внимательнее, то все очень обманчиво. Все превозносят Хабиба, но я не вижу в нем ничего особенного. Ему не нравится пропускать удары, а в бою со мной он будет это делать. И это ему не понравится. Его ждет долгая ночь.

Его титул ничего не значит. Он дрался против бойца со слабым рейтингом. Я не верю, что он чемпион. Не верю, что Фергюсон может быть чемпионом. Они знают, что сейчас вернулся настоящий чемпион», – сказал Конор в эфире ютуб-канала UFC.

Бой за титул чемпиона UFC в легком весе между Конором Макгрегором и Хабибом Нурмагомедовым состоится в ночь с 6 на 7 октября в Лас-Вегасе.

Хабиб выиграл все 26 боев в UFC: 8 – нокаутом, 8 – сдачей, 10 – решением судей.

Eurosport.ru проведет онлайн главного боя года здесь.

Еще больше крутых фактов и видосов на нашем канале в YouTube