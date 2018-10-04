Хабиб – ирландцам: «Дед Конора был в английской пехоте и убивал ваших людей, а вы болеете за него»

Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов обратился к ирландским болельщикам перед поединком против Конора Макгрегора.

«У меня есть вопрос для Ирландии. Что насчет вашего языка? Что с ирландским языком? Вы ему изменили? Прошу, дайте мне ответ. Это очень интересно.

Конор говорит о том, что он дерется против Англии, но его дед был в английской морской пехоте. И он убивал ваших людей. А теперь вы поддерживаете его. В субботу ночью я это изменю», – сказал Нурмагомедов.

Бой между Конором и Хабибом пройдет в ночь с 6 на 7 октября в Лас-Вегасе.

На кону стоит пояс чемпиона UFC в легком весе (до 70,3 кг), которым с апреля текущего года владеет Хабиб.

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