Getty Images

Хабиб – ирландцам: «Дед Конора был в английской пехоте и убивал ваших людей, а вы болеете за него»

Хабиб – ирландцам: «Дед Конора был в английской пехоте и убивал ваших людей, а вы болеете за него»
Eurosport

1 час назад

До боя совсем чуть-чуть – ситуация накаляется.

Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов обратился к ирландским болельщикам перед поединком против Конора Макгрегора.

«У меня есть вопрос для Ирландии. Что насчет вашего языка? Что с ирландским языком? Вы ему изменили? Прошу, дайте мне ответ. Это очень интересно.

Конор говорит о том, что он дерется против Англии, но его дед был в английской морской пехоте. И он убивал ваших людей. А теперь вы поддерживаете его. В субботу ночью я это изменю», – сказал Нурмагомедов.

  • Бой между Конором и Хабибом пройдет в ночь с 6 на 7 октября в Лас-Вегасе.
  • На кону стоит пояс чемпиона UFC в легком весе (до 70,3 кг), которым с апреля текущего года владеет Хабиб.

Макгрегор о Хабибе: «Заставлю крысу ответить за Лобова»

Добавь огнища в новостную ленту и подпишись на Eurosport.ru в Яндекс.Дзен

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - 2 убойные шайбы «Сан-Хосе», которые просто пыль на фоне пяти страйков «Анахайма»

03:02
Популярные видео
Овечкин еще раз триумфально поднял Кубок Стэнли, а потом на пару с Кузнецовым размазал «Бостон»
 253 просмотров33 мин
Селби идеально направил красный шар: сначала в борт, потом в другой красный, а потом – в лузу
4 203 просмотров16 ч
А еще вам может понравиться