Нурмагомедов: «Конор предлагал знакомому моего друга 10 тысяч долларов за грязное фото со мной»

Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов рассказал, что его оппонент Конор Макгрегор искал на него компромат в преддверии титульного боя.

«Конор отправил сообщение одному человеку, который знаком с моим другом, и сказал: «Есть ли у тебя что-нибудь на Хабиба? Информация или грязное фото? Заплачу десять тысяч долларов».

Он очень сильно хотел подготовиться к пресс-конференции, но забыл, что скоро мы окажемся с ним в клетке. Вдвоем. Как ему поможет это фото? Он показал свою слабость», – приводит слова Нурмагомедова «Газета.ru».

Хабиб и Конор подерутся в ночь с 6 на 7 октября в Лас-Вегасе.

На кону поединка стоит пояс чемпиона UFC в легком весе (до 70,3 кг), которым с апреля текущего года владеет Хабиб.

Говорят, Макгрегор балуется кокаином. Это правда?

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