Хабиб Нурмагомедов: «Никто не идеален, но такая религия, как ислам, идеальна»

Боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов ответил на вопросы журналистов перед фотосессией.

«У Конора английский не первый язык, для них [ирландцев] это второй язык. Знайте, парни, если вы любите свою страну, то должны знать родной язык. Я говорю на своем родном – знаю аварский, русский, английский.

Язык – это самое важное. Мне было очень сложно, когда я только приехал: никогда не знал, не говорил по-английски, с трудом общался с людьми. Нужно учиться. Если живешь 100 лет, то должен и учиться 100 лет.

Деньги изменили многих, не хочу быть, как они. Никогда не знаешь, как сложится, но сейчас не хочу меняться. Люди думают: «Деньги, деньги, деньги», это безумная вещь.

Никто не идеален, но такая религия, как ислам, идеальна. Когда люди наблюдают за мной, они также смотрят и за моей верой, ведь я мусульманин. Если кто-то совершил ошибку, я дам ему еще один шанс», – цитирует Хабиба YouTube-канал Anatomy of a Fighter.

Бой Нурмагомедова с Конором Макгрегором состоится в ночь с 6 на 7 октября и начнется в 7:00 по московскому времени.

Атлеты сразятся за звание чемпиона UFC в легком весе.

Согласие Макгрегора – не гарантия боя года. Хабиб часто слетает с важных драк

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