Getty Images
Конор Макгрегор: «Я пришел за головой Хабиба, давайте выбросим эту вонючую дагестанскую крысу»
Сильное заявление.
Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор снова оскорбил предстоящего соперника по поединку за звание чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова.
«Здорово вернуться к тому, что любишь, перед своими фанатами. Субботним вечером вы получите шоу, поверьте мне. Собираюсь снести ему голову.
Это будет сокрушительный нокаут. По нему [Хабибу] очень легко попасть. Слишком простой, слишком предсказуемый. Собираюсь начисто вынести его. Давайте сделаем это. Чистый бой, чистейший. Собираюсь быстро убраться отсюда.
Мне ***** [все равно] на все – на борьбу, какую-то технику. На все. Я пришел за человеческой головой. Давайте выбросим эту вонючую дагестанскую крысу», – закончил выступление на открытой тренировке Конор.
- Бой Хабиба и Макгрегора пройдет в Лас-Вегасе в ночь с 6 на 7 октября и начнется в 7:00 по московскому времени.
- Eurosport.ru проведет текстовую трансляцию поединка вот по этой ссылке.
Хабиб: «Никто не идеален, но такая религия, как ислам, идеальна»