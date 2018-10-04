Конор Макгрегор: «Я пришел за головой Хабиба, давайте выбросим эту вонючую дагестанскую крысу»

Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор снова оскорбил предстоящего соперника по поединку за звание чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова.

«Здорово вернуться к тому, что любишь, перед своими фанатами. Субботним вечером вы получите шоу, поверьте мне. Собираюсь снести ему голову.

Это будет сокрушительный нокаут. По нему [Хабибу] очень легко попасть. Слишком простой, слишком предсказуемый. Собираюсь начисто вынести его. Давайте сделаем это. Чистый бой, чистейший. Собираюсь быстро убраться отсюда.

Мне ***** [все равно] на все – на борьбу, какую-то технику. На все. Я пришел за человеческой головой. Давайте выбросим эту вонючую дагестанскую крысу», – закончил выступление на открытой тренировке Конор.

Бой Хабиба и Макгрегора пройдет в Лас-Вегасе в ночь с 6 на 7 октября и начнется в 7:00 по московскому времени.

Eurosport.ru проведет текстовую трансляцию поединка вот по этой ссылке.

Хабиб: «Никто не идеален, но такая религия, как ислам, идеальна»

Все-все-все главные истории в вашем телеграме