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«Пожму ли руку Макгрегору? Ни в коем случае». Хабиб и Конор провели финальную пресс-конференцию
Заключительная порция трештока.
Ирландский боец UFC Конор Макгрегор опоздал на итоговую пресс-конференцию перед боем против Хабиба Нурмагомедова. Вместо совместного брифинга зрители увидели два раздельных трешток-перфоманса: сперва выступил Хабиб, затем – Конор.
Ниже – перечень лучших цитат.
Парочка важных текстов, которые обязательно нужно прочитать до боя:
Говорят, Макгрегор балуется кокаином. Это правда?
Хабиб и Макгрегор мочат друг друга на словах. Откуда взялся трешток и зачем он нужен
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