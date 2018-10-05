Getty Images

«Пожму ли руку Макгрегору? Ни в коем случае». Хабиб и Конор провели финальную пресс-конференцию

«Пожму ли руку Макгрегору? Ни в коем случае». Хабиб и Конор провели финальную пресс-конференцию
Eurosport

50 мин. назад

Заключительная порция трештока.

Ирландский боец UFC Конор Макгрегор опоздал на итоговую пресс-конференцию перед боем против Хабиба Нурмагомедова. Вместо совместного брифинга зрители увидели два раздельных трешток-перфоманса: сперва выступил Хабиб, затем – Конор.

Ниже – перечень лучших цитат.

Парочка важных текстов, которые обязательно нужно прочитать до боя:

Говорят, Макгрегор балуется кокаином. Это правда?

Хабиб и Макгрегор мочат друг друга на словах. Откуда взялся трешток и зачем он нужен

Добавь огнища в новостную ленту и подпишись на Eurosport.ru в Яндекс.Дзен

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - 3 очка Малкина, гол Овечкина, ассист Кузнецова. Триллер «Питтсбурга» и «Вашингтона» с 13 шайбами

04:39
Популярные видео
У Селби закончились силы после китайской феерии, и первый номер рейтинга слился Дэю
1 473 просмотров14 ч
2 убойные шайбы «Сан-Хосе», которые просто пыль на фоне пяти страйков «Анахайма»
1 143 просмотровВчера в 10:32
А еще вам может понравиться