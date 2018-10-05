«Пожму ли руку Макгрегору? Ни в коем случае». Хабиб и Конор провели финальную пресс-конференцию

Ирландский боец UFC Конор Макгрегор опоздал на итоговую пресс-конференцию перед боем против Хабиба Нурмагомедова. Вместо совместного брифинга зрители увидели два раздельных трешток-перфоманса: сперва выступил Хабиб, затем – Конор.

Ниже – перечень лучших цитат.

Парочка важных текстов, которые обязательно нужно прочитать до боя:

Говорят, Макгрегор балуется кокаином. Это правда?

Хабиб и Макгрегор мочат друг друга на словах. Откуда взялся трешток и зачем он нужен

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