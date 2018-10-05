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Угадай бойца ММА по уху

Угадай бойца ММА по уху
Eurosport

1 час назад

В этом виде спорта мочки страдают едва ли не чаще всего.

Бой века между Конором и Хабибом все ближе, а пока предлагаем вам потренировать сообразительность и наблюдательность. Например, отличить бойцов ММА по ушам, которые у них обыкновенно изломаны, исковерканы и всячески изувечены.

Дерзай! Иногда будет слишком легко, но 9/9 ты наверняка не наберешь.

Важные вещи про бой века, которые ты мог пропустить:

«Пожму ли руку Макгрегору? Ни в коем случае». Хабиб и Конор провели финальную пресс-конференцию

Говорят, Макгрегор балуется кокаином. Это правда?

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