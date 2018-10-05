Угадай бойца ММА по уху

Бой века между Конором и Хабибом все ближе, а пока предлагаем вам потренировать сообразительность и наблюдательность. Например, отличить бойцов ММА по ушам, которые у них обыкновенно изломаны, исковерканы и всячески изувечены.

Дерзай! Иногда будет слишком легко, но 9/9 ты наверняка не наберешь.

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Говорят, Макгрегор балуется кокаином. Это правда?

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