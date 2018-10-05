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Винтаж, в который сложно сейчас поверить: фото из 2014-го с Хабибом и Конором в обнимку

Винтаж, в который сейчас сложно поверить: фото из 2014-го с Хабибом и Конором в обнимку
Eurosport

1 час назад

Нет, это не фотошоп.

Четыре года назад состоялась последняя встреча, после которой бойцы могли еще стать друзьями.

24 сентября 2014 года ирландский боец MMA Конор Макгрегор дрался с американцем Дастином Порье. «Ноториус» вырубил противника техническим нокаутом, бой длился две минуты.

После ивента к победителю подошел неожиданный гость: Хабиб Нурмагомедов, на тот момент – победитель шести боев в легком весе и перспективный питомец промоушена. Российский боец поздравил Конора, сделал с ним фоточку и подписал ее очень мило: «С Конором Макгрегором после его невероятной победы. Опасный пацан».

В 2018 году оба пацаны опасны и, если верить их же высказываниям, до смерти друг друга ненавидят.

  • Бой Конор Макгрегор – Хабиб Нурмагомедов состоится в ночь с 6 на 7 октября в Лас-Вегасе.
  • Церемония взвешивания спортсменов начнется 6 октября в 3 часа ночи по московскому времени.

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