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«Середина второго или начало третьего». Отец Хабиба спрогнозировал, как сын завершит бой с Конором
Оптимистичненько.
Отец Хабиба Абдулманап Нурмагомедов выступил с прогнозом относительно предстоящего боя в Вегасе.
«Вы себе просто не представляете, какой уже ажиотаж вокруг боя Хабиба! Ждем, что вся Махачкала будет в папахах! Невообразимое что-то».
Волнения точно нет. А вот чувство ответственности есть. Это все-таки разные вещи.
Мой прогноз – середина второго или начало третьего. У Хабиба есть желание доказать, что мы самые сильные. Да и другие наши ребята хотят собрать остальные пояса в других весовых категориях», – поделился Абдулманап с изданием «Спорт-Экспресс».
- Бой Конор Макгорегор – Хабиб Нурмагомедов состоится в ночь с 6 на 7 октября.
- Взвешивание пройдет ночью 6 октября – в 3 ночи по московскому времени.
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