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«Середина второго или начало третьего». Отец Хабиба спрогнозировал, как сын завершит бой с Конором

«Середина второго или начало третьего». Отец Хабиба спрогнозировал, как сын завершит бой с Конором
Eurosport

58 мин. назадОбновлено 18 мин. назад

Оптимистичненько.

Отец Хабиба Абдулманап Нурмагомедов выступил с прогнозом относительно предстоящего боя в Вегасе.

«Вы себе просто не представляете, какой уже ажиотаж вокруг боя Хабиба! Ждем, что вся Махачкала будет в папахах! Невообразимое что-то».

Волнения точно нет. А вот чувство ответственности есть. Это все-таки разные вещи.

Мой прогноз – середина второго или начало третьего. У Хабиба есть желание доказать, что мы самые сильные. Да и другие наши ребята хотят собрать остальные пояса в других весовых категориях», – поделился Абдулманап с изданием «Спорт-Экспресс».

  • Бой Конор Макгорегор – Хабиб Нурмагомедов состоится в ночь с 6 на 7 октября.
  • Взвешивание пройдет ночью 6 октября – в 3 ночи по московскому времени.

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