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Конор и Хабиб прошли процедуру взвешивания – ирландец легче на несколько граммов

Конор и Хабиб прошли процедуру взвешивания – ирландец легче на несколько граммов
Eurosport

1 час назад

Бой близко.

Последний ритуал перед легендарным боем пройден.

Бойцы UFC Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор прошли процедуру взвешивания перед поединком. Оба спортсмена показали приемлемый результат: Хабиб – 155 фунтов (70,3 кг), Конор – 154,5 фунта (70,08 кг).

Цифры зафиксировал в твиттере глава UFC Дэйна Уайт: «Битва началась! Парни показали вес».

  • Бой Хабиб Нурмагомедов – Конор Макгрегор стартует в ночь с 6 на 7 октября в Лас-Вегасе.
  • Он начнется около 7 утра по московскому времени.

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