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Конор и Хабиб прошли процедуру взвешивания – ирландец легче на несколько граммов
Бой близко.
Последний ритуал перед легендарным боем пройден.
Бойцы UFC Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор прошли процедуру взвешивания перед поединком. Оба спортсмена показали приемлемый результат: Хабиб – 155 фунтов (70,3 кг), Конор – 154,5 фунта (70,08 кг).
Цифры зафиксировал в твиттере глава UFC Дэйна Уайт: «Битва началась! Парни показали вес».
- Бой Хабиб Нурмагомедов – Конор Макгрегор стартует в ночь с 6 на 7 октября в Лас-Вегасе.
- Он начнется около 7 утра по московскому времени.
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