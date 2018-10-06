Конор Макгрегор попытался устроить месиво на дуэли взглядов, но Хабиб не поддался на провокацию

В Лас-Вегасе состоялось взвешивание перед UFC 229, главным боем которого станет рубка Конора Макгрегора и Хабиба Нурмагомедова за титул в легком весе.

Оба спортсмена сделали необходимый вес. Ирландец весит – 70,1 кг, дагестанец – 70,3 кг. После взвешивания прошла дуэль взглядов, на которой Конора ударил Хабиба по руке и пытался заехать ногой, несмотря на разнимающего бойцов главу промоушена Дэйну Уайта. Нурмагомедов не провокацию никак не среагировал.

В интервью во время мероприятия Конор еще раз прошелся по противнику и попросил комментатора Джо Рогана не надевать папаху: «Не позволяй этой вонючей крысе надеть на тебя эту шапку. Он пахнет вонючим ***** [мужским половым органом]. Так круто снова вернуться сюда. Фанаты UFC, это очень круто вернуться! Король снова дома». Макгрегор к слову пришел на ивент вместе с Рэпером Дрейком.

Нурмагомедов обратился к ирландским фанатам, которых было большинство среди зрителей: «Завтра ночью я размажу вашего парня, ребята, просто размажу. Хочу сказать спасибо всем ирландским фанатам и болельщикам со всего мира. Вы – причина, по которой этот бой стал возможен. Спасибо всем! Хвала Всевышнему! Я сохраню титул!».

Бой Хабиб Нурмагомедов – Конор Макгрегор стартует в ночь с 6 на 7 октября в Лас-Вегасе.

Он начнется около 7 утра по московскому времени.

(Фото: твиттер UFC)

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