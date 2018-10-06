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Макгрегор получит рекордные гарантированные 3 млн долларов за бой, Хабиб – 2 млн

Макгрегор получит рекордные гарантированные 3 млн долларов за бой, Хабиб – 2 млн
Eurosport

32 мин. назадОбновлено 19 мин. назад

Заоблачные цифры.

Атлетическая комиссия штата Невада раскрыла сумму гарантированных выплат Конору Макгрегору и Хабибу Нурмагомедову.

Конор при любом раскладе получит 3 миллиона долларов за бой против Хабибом - это рекордная цифра для UFC. Сумма не учитывает процент продаж платных трансляций. Действующий чемпион в легком весе получит 2 миллиона, пишет журналист MMA Fighting Шахин Аль-Шатти.

  • Бой Хабиб Нурмагомедов – Конор Макгрегор стартует в ночь с 6 на 7 октября в Лас-Вегасе.
  • Он начнется около 7 утра по московскому времени.

Макгрегор попытался устроить месиво на дуэли взглядов, но Хабиб не поддался на провокацию

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