Хабиб наехал на Крида из-за ориентации. Конор не такой – он топит за геев и продвигает ЛГБТ

«Многое упущено и многое не вернуть, но за будущее нашей республики в ответе мы и только мы, а не всякие петушары», – так Хабиб реагировал на просьбу Тимати и Крида быть вежливым. В сентябре концерт Егора в Махачкале отменили после угроз певцу, в том числе из-за внешнего вида: агрессоры считают, что Крид – гей. Этого предположения достаточно, чтобы пригрозить человеку изнасилованием и убийством.

Макгрегор впервые озвучил позицию по поводу гомосексуальных отношений в 2015 году. В Ирландии как раз проводился референдум по поводу законодательного закрепления однополых браков. К тому времени в стране уже действовал закон о гражданских партнерствах – урезанная версия официальной росписи в загсе.

«Мы все заслуживаем равные права. Мы все люди в независимости от цвета кожи, пола, сексуальности. Все эти параметры бессмысленны. Мы все заслуживаем равных прав – я чувствую, что так надо. Я и моя команда призываем всех голосовать за равенство», – заявил Макгрегор перед боем с Алдо и собрал хорошую прессу на острой теме. Конор озвучил мнение ирландского большинства: при явке в 60% жителей около 62% проголосовало за легализацию. «Горжусь», – написал Конор после оглашения итогов.

В результате Макгрегор получил статус спикера по теме гей-браков, и через пару лет ирландцу припомнили его актуальные высказывания. Во время последней пресс-конференции перед боем с Конором Флойд Мэйуэзер сначала обозвал соперника faggot (петушара), а затем добавил, что президент UFC Дана Уайт – сутенер, а Макгрегор – его шлюшка. 11-тысячная толпа тут же зарядила «Sit down, shut up» («Сядь и заткнись»).

От ЛГБТ-активиста Макгрегора тут же потребовали комментариев. Оказалось, что Конор не так либерально настроен, как от него ждут. «Да я даже не слышал, что он сказал. Люди так чувствительны к каким-то словам. Полная ерунда. Если он это сказал, то мне ***** [нет дела]», – махнул рукой Конор. И вызвал еще столько же негатива от телевизионщиков и ЛГБТ-сообщества, как и Мэйуэзер. В адрес спортсменов летели заявления о том, что такие выражения неприемлемы, все слова имеют значение, а списывать гомофобные обзывательства на спортивный запал – подло.

Спустя несколько месяцев Макгрегор оказался на месте Мэйуэзера. В октябре 2017-го Артем Лобов бился с Андре Фили в Гданьске. Лобов проиграл татуированному американцу единогласным решением судей. Через несколько минут Артем уже болтался в объятиях лидера команды – Конора Макгрегора. Ирландец обнимал спарринг-партнера и что-то настойчиво объяснял насчет боя. Когда камера выхватила бойцов, Конор как раз сообщил: «Я думал, ты с ним уснешь. Я имею ввиду, что он петушара. Даже и не думал, что он такой петушара!».

Теперь в качестве экспертного мнения приводились уже слова Мэйуэзера: «Нормально, если он хочет употреблять какие-то выражения. Но когда я в пресс-туре говорил какие-то вещи, то не хотел обидеть геев или лесбиянок. Так что прошу прощения», – говорил Флойд.

В результате Конора прессовали месяц в соцсетях и медиа, и бойцу тоже пришлось оправдываться. «Я человек, я ошибаюсь. Я говорю тупости каждый день. Все что я могу – поднять руки и попросить прощения, если кто-то обиделся. Слово, которым я описал оппонента Лобова, неправильное и очень оскорбительное, так что я прошу прощения за это. Этот бой мог стоить Лобову карьеры, и я очень расстроился. Я не хотел задеть ЛГБТ-сообщество», – извинялся Макгрегор на одном из лэйт-найт шоу.

Владимир Путин и Конор Макгрегорtwitter

Но на этом проблемы Макгрегора не закончились. В июле ирландец приехал на финал чемпионата мира-2018 как личный гость Владимира Путина. Конор сфотографировался с президентом России и восторженно отзывался о нем и об организации матча. В результате бойца обвинили в том, что все его высказывания в поддержку ЛГБТ – фэйк и пиар: медиа сложили предыдущий скандал с гомофобным имиджем России и Путина.

Месяц назад Хабиб Нурмагомедов устроил скандал с Егором Кридом на той же почве, и никто на западе не возмутился этому. Хотя и Конор, и Хабиб использовали в сущности одно и то же слово – петушара/faggot. Макгрегору даже предлагали выйти на бой под трек русского певца. Ирландец легко мог раздуть местечковый гомофобный скандал в международный, гарантировав очищенный имидж и трибуны, настроенные против дагестанца, но дело кончилось шуткой.

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