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Хабиб или Конор? Вычисли бойца по трештоку

Хабиб или Конор? Вычисли бойца по трештоку
Владислав Прусов

46 мин. назадОбновлено 41 мин. назад

Не подавись желчью от файтеров.

6 октября в Лас-Вегасе на UFC 229 пройдет бой года между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором. На пресс-конференциях бойцы забросали друг друга грязью и только усилили триггер разобраться в октагоне.

  • 7 апреля Хабиб дрался за титул чемпиона в легком весе, но с боя слетело сразу два бойца: Тони Фергюсон выбыл из-за травмы, Холлоуэй не выдержал сгонки веса.
  • Нурмагомедов вышел в октагон с Яквинтой и взял чемпионский титул.
  • Макгрегор сделал паузу после эпатажного боя с Флойдом Мейуэзером и не калечил соперников с 27 августа 2017 года.

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Видео - Не Конор начал конфликт. 5 причин болеть за Макгрегора в бою с Хабибом Нурмагомедовым

02:55
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