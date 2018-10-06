Хабиб или Конор? Вычисли бойца по трештоку

6 октября в Лас-Вегасе на UFC 229 пройдет бой года между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором. На пресс-конференциях бойцы забросали друг друга грязью и только усилили триггер разобраться в октагоне.

7 апреля Хабиб дрался за титул чемпиона в легком весе, но с боя слетело сразу два бойца: Тони Фергюсон выбыл из-за травмы, Холлоуэй не выдержал сгонки веса.

Нурмагомедов вышел в октагон с Яквинтой и взял чемпионский титул.

Макгрегор сделал паузу после эпатажного боя с Флойдом Мейуэзером и не калечил соперников с 27 августа 2017 года.

Добавь огнища в новостную ленту и подпишись на Eurosport.ru в Яндекс.Дзен