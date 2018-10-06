Other Agency

Ургант и Гудков сделали прогноз на бой Хабиба и Макгрегора с помощью щеночков

Ургант и Гудков сделали прогноз на бой Хабиба и Макгрегора с помощью щеночков
Eurosport

1 час назад

Ставь хату, если веришь Ване.

Ведущие программы «Вечерний Ургант» сделали прогноз на бой за звание чемпиона UFC в легком весе между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором.

Помогли им в этом щенки: кавказская овчарка представляла Хабиба, британский сеттер – Конора. Задача щенков состояла в том, чтобы первым добежать до чемпионской миски. С этой задачей справился песик Макгрегора.

  • Бой Хабиб Нурмагомедов – Конор Макгрегор стартует в ночь с 6 на 7 октября в Лас-Вегасе.
  • Он начнется около 7 утра по московскому времени.

Хабиб наехал на Крида из-за ориентации. Конор открыто топит за геев и продвигает ЛГБТ

Добавь огнища в новостную ленту и подпишись на Eurosport.ru в Яндекс.Дзен

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - Не Конор начал конфликт. 5 причин болеть за Макгрегора в бою с Хабибом Нурмагомедовым

02:55
Популярные видео
3 очка Малкина, гол Овечкина, ассист Кузнецова. Триллер «Питтсбурга» и «Вашингтона» с 13 шайбами
3 877 просмотровВчера в 10:19
У Селби закончились силы после китайской феерии, и первый номер рейтинга слился Дэю
2 160 просмотров04/10 в 21:20
А еще вам может понравиться