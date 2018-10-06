Ургант и Гудков сделали прогноз на бой Хабиба и Макгрегора с помощью щеночков

Ведущие программы «Вечерний Ургант» сделали прогноз на бой за звание чемпиона UFC в легком весе между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором.

Помогли им в этом щенки: кавказская овчарка представляла Хабиба, британский сеттер – Конора. Задача щенков состояла в том, чтобы первым добежать до чемпионской миски. С этой задачей справился песик Макгрегора.

Бой Хабиб Нурмагомедов – Конор Макгрегор стартует в ночь с 6 на 7 октября в Лас-Вегасе.

Он начнется около 7 утра по московскому времени.

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