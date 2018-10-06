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10 фоточек аппетитной сестренки Макгрегора, после которых ты невольно начнешь болеть за ирландца

10 фоточек аппетитной сестренки Макгрегора, после которых ты невольно начнешь болеть за ирландца
Eurosport

1 час назад

Только попробуй назвать ее милфой.

35-летняя Эрин Макгрегор, старшая сестра бойца UFC Конора Макгрегора, которая наверняка поболеет за братца в поединке против Хабиба Нурмагомедова. Kеди работает моделью, хотя ее основная деятельность – парикмахер. В ожидании боя нет ничего лучше, чем взглянуть на ее бодрый инстаграм:

Загадочная Эрин

Эрин воздушная

Иногда Эрин заменяет солнце

Эрин и идеальный пресс

Эрин и смайл лентача

Эрин и официальный стиль. Ну почти

Эрин на обложке журнала с семьей

Манящая Эрин с бокалом

Эрин в местных «Танцах со звездами»

Эрин с братом

  • Бой младшенького братца с Хабибом пройдет в ночь с 6 на 7 октября в Лас-Вегасе.
  • Он начнется около 7 утра по московскому времени. Eurosport устроит онлайн

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