Eurosport
10 фоточек аппетитной сестренки Макгрегора, после которых ты невольно начнешь болеть за ирландца
Только попробуй назвать ее милфой.
35-летняя Эрин Макгрегор, старшая сестра бойца UFC Конора Макгрегора, которая наверняка поболеет за братца в поединке против Хабиба Нурмагомедова. Kеди работает моделью, хотя ее основная деятельность – парикмахер. В ожидании боя нет ничего лучше, чем взглянуть на ее бодрый инстаграм:
Загадочная Эрин
Эрин воздушная
Иногда Эрин заменяет солнце
Эрин и идеальный пресс
Эрин и смайл лентача
Эрин и официальный стиль. Ну почти
Эрин на обложке журнала с семьей
Манящая Эрин с бокалом
Эрин в местных «Танцах со звездами»
Эрин с братом
- Бой младшенького братца с Хабибом пройдет в ночь с 6 на 7 октября в Лас-Вегасе.
- Он начнется около 7 утра по московскому времени. Eurosport устроит онлайн
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