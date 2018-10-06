В 2017 году Макгрегор организовал главный бой в жизни: несмотря на поражение от Флойда, миграция в ринг принесла ирландцу около 80 млн долларов.

Казалось, это конец карьеры в ММА – чтобы заработать там сопоставимые деньги, Конору пришлось бы годами гастролировать по ивентам UFC, давать по 15 промо-шоу в год и не вылезать из октагона. Чисто для сравнения: за уничтожение Альвареса (ноябрь-2016, последняя ММА-дуэль Ноториуса) ирландский бородач поднял меньше 4 млн баксов – копейки на фоне боксерских гонораров.

При этом Конор никогда не маскировал свою алчность. Он постоянно болтает о деньгах, кичится богатством и вспоминает, каким нищим был раньше – в общем, никто бы не удивился, если бы после Мэйуэзера Макгрегор навсегда покинул клетку и соскочил в красивую жизнь обеспеченного британца. Но нет – Конор вернулся.

Конор Макгрегор на церемонии взвешивания перед боем с Хабибом НурмагомедовымGetty Images

Пресс-конференции перед боем с Хабибом были настолько шумными, скандальными и цитируемыми, что напрочь затмили сверхважное достижение UFC: Дэйна Уайт каким-то образом уломал Макгрегора на новый контракт, причем сразу на 6 боев. И этот договор – главная причина топить за ирландца.

Конор уже всего добился, но остался в игре, показав, что ему плевать на деньги, репутацию, здоровье и другие факторы, о которых размышляют прагматичные люди с миллионами на счетах. Макгрегор сочетает в себе и талант предпринимателя, и дьявольский темперамент средневекового воина. Он устал от сытой жизни – ему всегда нужен вызов, он все время ищет врагов. Это кельтский подход, за который Конор достоин безмерного респекта.

Конор МакгрегорGetty Images

Так уж вышло, что Макгрегор – гениальный боец, продюсер и маркетолог. Он феерически талантливо заставил Хабиба ненавидеть себя, а затем прошелся по всем больным точкам дагестанца. Ценители пресс-конференций Конора говорят, что перед Нурмагомедовым он был слаб и вял, но это неправда – просто ирландец фристайлил.

Он явно пришел без подготовки, но виртуозно расковырял все раны Хабиба, придумал ему прозвище «вонючая крыса», наехал на отца и в целом выдал шикарный импровиз. На фоне мистера Мака Нурмагомедов смотрелся настолько тускло, что к следующему брифингу для него разработали гострайт про ирландцев и англичан.

В итоге прилизанное выступление Хабиба наглядно показало разницу между ним и Конором: один тщательно подготовился и все равно выглядел натужно (даже с сильными тезисами), а другой чисто на харизме выпалил пачку оскорблений и ушел королем, завоевав еще больше симпатий.

Конор и ХабибGetty Images

Никто не спорит: Нурмагомедов – достойный борец и крайне прагматичный спортсмен. Но именно рациональность сильно мешает ему и отталкивает от него фанатов. Даже сейчас во всех опросах российских сайтов и пабликов 65-80% (зависит от медиа) респондентов отвечают, что будут болеть за Конора.

И в этом нет никакого экстремизма, ксенофобии или западничества. Просто люди видят, кто реальный гладиатор, а кто изо всех сил пытается им стать, но абсолютно не вывозит чужую для себя роль.

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Павел Городницкий – о главных событиях в мире спортивных единоборств:

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