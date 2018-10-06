Украинский футболист Роман Зозуля: «Буду болеть за Хабиба. У него дядя рос в Киеве»

Форвард «Альбасете» Роман Зозуля признался, что будет болеть за Хабиба Нурмагомедова в бою с Конором Макгрегором.

«Конечно, собираюсь посмотреть этот бой. В последнее время мне очень нравится UFC, и я не имею права пропустить этот поединок. В воскресенье в 5 утра по испанскому времени буду его смотреть. Смотрел пресс-конференции, мне не нравится поведение Макгрегора. Мне нравится, как ведет себя Хабиб. Он спокоен, уверен в себе, это заслуживает уважения, поэтому буду болеть за него.

Плюс я знаю, что его дядя живет в Полтаве, что он вырос и учился в Киеве, здесь же стал чемпионом по самбо, если я не ошибаюсь. Буду болеть за Хабиба, но в первую очередь хочу увидеть хороший бой», – сказал Зозуля.

Бой Хабиб Нурмагомедов – Конор Макгрегор стартует в ночь с 6 на 7 октября в Лас-Вегасе.

Он начнется около 7 утра по московскому времени.

Макгрегор попытался устроить месиво на дуэли взглядов, но Хабиб не поддался на провокацию

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