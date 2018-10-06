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Валерий Газзаев: «Мы все должны болеть за Хабиба Нурмагомедова»

Газзаев: «Мы все должны болеть за Хабиба»
Eurosport

1 час назад

Депутат Государственной думы не признает симпатий в адрес Макгрегора.

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев считает, что жители РФ должны поддержать Хабиба Нурмагомедова в поединке против Конора Макгрегора.

«Мы все должны болеть за то, чтобы Хабиб победил. Буду болеть за него, очень хочу увидеть его победу. Это российский спортсмен, поэтому я буду переживать за него. Думаю, вся страна будет за него болеть.

Уверен, Хабиб победит. У них с Конором разные стили ведения борьбы. У Конора ударный стиль, а Хабиб проповедует борьбу. Я буду болеть за Хабиба Нурмагомедова. Не сомневаюсь в его победе», – приводит слова Газзаева «Чемпионат».

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