Все, что нужно знать перед боем года между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором

До боя Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора остаются считанные часы. Пора вспомнить весь огонь, который произошел между бойцами за время с момент официального подтверждения встречи до его начала.

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Хабиб НурмагомедовGetty Images

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Макгрегор – о Хабибе: «Я его растерзаю. Буду топтать, пока не раскрошу»

Макгрегор: «Все превозносят Хабиба, но я не вижу в нем ничего особенного»

Макгрегор: «Я пришел за головой Хабиба, давайте выбросим эту вонючую дагестанскую крысу»

Конор МакгрегорGetty Images

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Макгрегор: «Хабиб при ударе превратится в китайского болванчика»

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Макгрегор: «Отец Нурмагомедова – дрожащий трус, потому что постит фото с Кадыровым»

«У дагестанцев стеклянные подбородки». Полное видео прессухи, где Конор прожарил Хабиба и пил виски

Комментарии со стороны:

Тренер Нурмагомедова: «Хабиб настолько силен психологически, что никогда не проиграет»

Министр Чечни Умаров: «Макгрегор ведет себя как мексиканский петушок»

Диас: «Идеальный исход боя Макгрегор – Хабиб – если оба окажутся в нокауте»

Конор и ХабибGetty Images

Боец UFC: «Конор – обдолбанный коксом маленький лепрекон. Он спит с проститутками и теряет форму»

Украинский футболист Зозуля: «Буду болеть за Хабиба. У него дядя рос в Киеве»

«Середина второго или начало третьего». Отец Хабиба спрогнозировал, как сын завершит бой с Конором

А еще были крутые тесты:

Конор или Хабиб? Угадай бойца по мочке

Хабиб или Конор? Вычисли бойца по трештоку

Незабываемое видео:

«Не Конор начал конфликт». 5 причин болеть за Макгрегора в бою с Хабибом Нурмагомедовым

Ну и то, без чего никак не обойтись:

10 фоточек аппетитной сестренки Макгрегора, после которых ты невольно начнешь болеть за ирландца

Бой Хабиб Нурмагомедов – Конор Макгрегор стартует в ночь с 6 на 7 октября в Лас-Вегасе и начнется около 7 утра по московскому времени.

За его ходом вы можете следить в текстовой-трансляции на Eurosport.ru

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