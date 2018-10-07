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Все, что нужно знать перед боем года между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором
Тексты, цитаты и другая дичь – в одном месте.
До боя Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора остаются считанные часы. Пора вспомнить весь огонь, который произошел между бойцами за время с момент официального подтверждения встречи до его начала.
Главные тексты, которые вы могли упустить:
Даже в России болеют за Конора, а не за Хабиба. Какого черта? – Павел Городницкий задался большим вопросом
Хабиб наехал на Крида из-за ориентации. Конор не такой – он топит за геев и продвигает ЛГБТ – история Артема Мазилкина, которая понравится не всем гетеросексуалам
Говорят, Конор Макгрегор балуется кокаином. Это правда? – темная история, об очень белом веществе
Хабиб и Макгрегор мочат друг друга на словах. Откуда взялся трешток и зачем он нужен – то, о чем говорят последний месяц
Хабиб НурмагомедовGetty Images
Победа Хабиба Нурмагомедова выгодна UFC. Но Конор Макгрегор что-то замышляет – будет ли подстава со стороны Дэйны Уайта или нет
Хабиб уже проиграл Конору. Он зря полез на Тимати и Крида – тот самый текст о том самом скандале
Хабиб прав в конфликте с Тимати. Он рубит правду в мире фальши – и в том споре Хабиб был прав. Ну ведь так?
Самые острые выпады в адрес друг друга:
Макгрегор – отцу Хабиба: «Прячешься за лживым уважением, как сын. Дрожащий трус»
«Настоящий чеченец не слушает приказов дагестанца». Конор жестоко проехался по другу Хабиба Тухугову
Макгрегор – о Хабибе: «Я его растерзаю. Буду топтать, пока не раскрошу»
Макгрегор: «Все превозносят Хабиба, но я не вижу в нем ничего особенного»
Макгрегор: «Я пришел за головой Хабиба, давайте выбросим эту вонючую дагестанскую крысу»
Конор МакгрегорGetty Images
«Пожму ли руку Макгрегору? Ни в коем случае». Хабиб и Конор провели финальную пресс-конференцию
Макгрегор – о Нурмагомедове: «Заставлю крысу ответить за Лобова»
Макгрегор: «Хабиб при ударе превратится в китайского болванчика»
«Ты не уважаешь своего президента Путина?» Конор с Хабибом метали искры на пресс-конференции
Макгрегор: «Отец Нурмагомедова – дрожащий трус, потому что постит фото с Кадыровым»
«У дагестанцев стеклянные подбородки». Полное видео прессухи, где Конор прожарил Хабиба и пил виски
Комментарии со стороны:
Тренер Нурмагомедова: «Хабиб настолько силен психологически, что никогда не проиграет»
Министр Чечни Умаров: «Макгрегор ведет себя как мексиканский петушок»
Диас: «Идеальный исход боя Макгрегор – Хабиб – если оба окажутся в нокауте»
Конор и ХабибGetty Images
Боец UFC: «Конор – обдолбанный коксом маленький лепрекон. Он спит с проститутками и теряет форму»
Украинский футболист Зозуля: «Буду болеть за Хабиба. У него дядя рос в Киеве»
«Середина второго или начало третьего». Отец Хабиба спрогнозировал, как сын завершит бой с Конором
А еще были крутые тесты:
Конор или Хабиб? Угадай бойца по мочке
Хабиб или Конор? Вычисли бойца по трештоку
Незабываемое видео:
«Не Конор начал конфликт». 5 причин болеть за Макгрегора в бою с Хабибом Нурмагомедовым
Ну и то, без чего никак не обойтись:
10 фоточек аппетитной сестренки Макгрегора, после которых ты невольно начнешь болеть за ирландца
- Бой Хабиб Нурмагомедов – Конор Макгрегор стартует в ночь с 6 на 7 октября в Лас-Вегасе и начнется около 7 утра по московскому времени.
- За его ходом вы можете следить в текстовой-трансляции на Eurosport.ru
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