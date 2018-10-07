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Хабиб уделал Конора и доказал, что ирландец обыкновенный балабол
Это случилось!
Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов победил ирландца Конора Макгрегора, выполнив удушающий прием в четвертом раунде.
На кону поединка стоял пояс чемпиона UFC в легком весе (до 70,3 кг). Нурмагомедов сохранил титул чемпиона.
- По окончании боя Хабиб выскочил за пределы октагона и вступил в драку с представителями Макгрегора.
- Из-за этого инцидента Нурмагомедову не вручили пояс UFC на «Ти-Мобайл Арене», но формально россиянин остался при своем титуле.
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