Нурмагомедов вылез из октагона после боя и напал на членов команды Макгрегора. Хабиб ушел без пояса

Дагестанский боец Хабиб Нурмагомедов сразу после боя с Конором Макгрегором, который он выиграл удушающим приемом, вылез из октагона и напал на членов команды ирландца.

В первых рядах началась массовая драка, которая потом переместилась в октагон, где несколько членов команды Хабиба напали уже на Конора. В итоге с арены сначала увели Макгрегора, а потом и Хабиба, не дав ему пояс чемпиона. Объявление победителя состоялось уже после того, как оба спортсмена покинули октагон.

Хабиб одержал 27 победу из 27 и защитил титул чемпиона в легком весе.

Конор проиграл второй бой в карьере.

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