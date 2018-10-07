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Нурмагомедов вылез из октагона после боя и напал на членов команды Макгрегора. Хабиб ушел без пояса

Нурмагомедов вылез из октагона после боя и напал на членов команды Макгрегора. Хабиб ушел без пояса
Eurosport

36 мин. назад

Жарище в Лас-Вегасе.

Дагестанский боец Хабиб Нурмагомедов сразу после боя с Конором Макгрегором, который он выиграл удушающим приемом, вылез из октагона и напал на членов команды ирландца.

В первых рядах началась массовая драка, которая потом переместилась в октагон, где несколько членов команды Хабиба напали уже на Конора. В итоге с арены сначала увели Макгрегора, а потом и Хабиба, не дав ему пояс чемпиона. Объявление победителя состоялось уже после того, как оба спортсмена покинули октагон.

  • Хабиб одержал 27 победу из 27 и защитил титул чемпиона в легком весе.
  • Конор проиграл второй бой в карьере.

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