«Мы собираемся построить стену в UFC». Горячая реакция на драку Хабиба Нурмагомедова после боя
Твиттер горит.
Дагестанский боец Хабиб Нурмагомедов защитил титул чемпиона в легком весе в бою с Конором Макгрегором, но самой обсуждаемой темой стали события, случившиеся сразу после боя.
Хабиб вылез из октагона, несмотря на противодействие охранников, и полез в драку с командой ирландца. Твиттер уже переполнен шутками и реакцией на бой года.
Трамп: «Мы собираемся построить стену в UFC».
Когда я вижу бывшую на публике.
– Приходи.
– Я не могу, у меня бой.
– Моих родителей нет дома.
Когда кто-то назвал тебя кебабом.
Следующий этап: русско-ирландская война в 2018 году.
- Хабиб одержал 27 победу из 27 и защитил титул чемпиона в легком весе.
- Конор проиграл второй бой в карьере.