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«Мы собираемся построить стену в UFC». Горячая реакция на драку Хабиба Нурмагомедова после боя

«Мы собираемся построить стену в UFC». Горячая реакция на драку Хабиба после боя
Eurosport

12 мин. назад

Твиттер горит.

Дагестанский боец Хабиб Нурмагомедов защитил титул чемпиона в легком весе в бою с Конором Макгрегором, но самой обсуждаемой темой стали события, случившиеся сразу после боя.

Хабиб вылез из октагона, несмотря на противодействие охранников, и полез в драку с командой ирландца. Твиттер уже переполнен шутками и реакцией на бой года.

Трамп: «Мы собираемся построить стену в UFC».

Когда я вижу бывшую на публике.

– Приходи.

– Я не могу, у меня бой.

– Моих родителей нет дома.

Когда кто-то назвал тебя кебабом.

Следующий этап: русско-ирландская война в 2018 году.

  • Хабиб одержал 27 победу из 27 и защитил титул чемпиона в легком весе.
  • Конор проиграл второй бой в карьере.

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