Махачкала гуляет: сотни людей вышли на улицы, чтобы отпраздновать победу Хабиба над Макгрегором
Родина бойца гуляет.
Дагестанский боец Хабиб Нурмагомедов защитил титул чемпиона UFC в легком весе в бою с Конором Макгрегором.
В столице Дагестана Махачкале после победы родного спортсмена сотни людей вышли на улицы, празднуя этот успех. Они аплодировали, свистели и выкрикивали имя Нурмагомедова. Многие пришли в папахах, в которой боец выходит в октагон.
- Хабиб одержал 27 победу из 27 и защитил титул чемпиона в легком весе.
- Конор проиграл второй бой в карьере.
Лучшие тексты и главные новости дня – в телеграме и у тебя под рукой
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте