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Махачкала гуляет: сотни людей вышли на улицы, чтобы отпраздновать победу Хабиба над Макгрегором

Махачкала гуляет: сотни людей вышли на улицы, чтобы отпраздновать победу Хабиба
Eurosport

3 мин. назад

Родина бойца гуляет.

Дагестанский боец Хабиб Нурмагомедов защитил титул чемпиона UFC в легком весе в бою с Конором Макгрегором.

В столице Дагестана Махачкале после победы родного спортсмена сотни людей вышли на улицы, празднуя этот успех. Они аплодировали, свистели и выкрикивали имя Нурмагомедова. Многие пришли в папахах, в которой боец выходит в октагон.

  • Хабиб одержал 27 победу из 27 и защитил титул чемпиона в легком весе.
  • Конор проиграл второй бой в карьере.

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