Рамзан Кадыров: «Хабиб – гениальный художник, превративший лицо Конора в картину с красной краской»

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров прокомментировал исход боя за титул чемпиона UFC в легком весе между дагестанцем Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором.

«Хабиб Нурмагомедов – Конор Макгрегор! Этого поединка ждали во всем мире. Мы верили в непобедимого Хабиба. Конор же думал, что бой станет для него легкой прогулкой с победным финалом. Момент истины наступил в октагоне. Хабиб с первых же секунд привел зарвавшегося соперника в чувство. Противник понял, что Хабиб – гениальный художник, способный превратить его лицо в картину, расписанную красной масляной краской. И прекрасный финал – удушающий прием в четвёртом раунде. Конор попросил о милости! Он повержен! Хабиб возвращается с поясом!» – написал Кадыров в телеграм-канале.

Хабиб одержал 27 победу из 27 и защитил титул чемпиона в легком весе. Конор проиграл второй бой в карьере.

После боя Нурмагомедов перелез через ограду октагона и спровоцировал массовую драку с командой Макгрегора.

Нурмагомедов вылез из октагона после боя и напал на членов команды Макгрегора. Хабиб ушел без пояса

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