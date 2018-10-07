Хабиб Нурмагомедов превратил Конора в котлету. Макгрегор должен меняться или уходить

Макгрегор до боя: суперзвезда, икона стиля, псих, нокаутер, самый богатый парень в UFC, самый талантливый трэштокер в истории ММА, самый бесстрашный актив Дэйны Уайта.

Макгрегор после боя: балабол, алкоголик, лопнувший пузырь. Человек, который сдается. Пацан, который выписал ртом столько чеков, что не смог обналичить их кулаками. Комический герой, который сдулся, как Ронда Роузи.

Конор МакгрегорGetty Images

Это было действительно странно – Конор позволил Хабибу реализовать более-менее все, о чем тот предупреждал. Дагестанец сразу же забрал инициативу, потом отлупил Мака во втором раунде, затем достойно провел пять минут в стойке, а после этого изящно придушил врага – тому оставалось только похлопать Нурмагомедова по предплечью.

Хабиб Нурмагомедов и Конор МакгрегорGetty Images

К сожалению, Хабиб даже не почувствовал соперника. Да, Конор не дрался в ММА два года, но это не оправдание. Не готов – не выходи. Не набрал форму – разомнись на мешке, чтобы биться с чемпионом. Вместо этого Макгрегор превратил главный бой года в одностороннее уничтожение – непонятно, за счет чего ирландец собирался реализовать то, о чем так дерзко болтал на пресс-конференциях.

У него был целый раунд на нокаут, но Конор так и не продырявил Хабибу череп. Мак вообще не нанес ни одного сокрушительного удара – только тянулся к дагестанской голове и ограничивался хиленькими тычками. Все завершилось крайне поучительно: Конор обещал загнать «крысу в нору», но в итоге сам попал в мышеловку и безвольно скис.

Настолько чудовищное поражение – критическая черта для Макгрегора. Он должен посмотреть на себя со стороны, выдавить из организма все понты, выжечь самовлюбленность, заткнуться, наладить режим (во всех смыслах), прокачать борьбу и защиту от тейкдаунов, восстановить ударную мощь – короче, пахать так же, как в начале карьеры, когда Конор мутировал из сантехника в киллера.

По контракту у Мака осталось еще пять боев, но если он не пересмотрит абсолютно весь процесс подготовки, лучше просто тихо уйти. Иначе фирменным жестом Конора станет не знаменитая походка, а позорное похлопывание ладонью, как с Диасом и Хабибом.

Другие мысли Павла Городницкого о бое года:

Даже в России болеют за Конора, а не за Хабиба. Какого черта?

Конор вырубит Хабиба. Или нет. Главные ставки на бой года

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