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Полиция задержала троих представителей команды Хабиба Нурмагомедова за нападение на Конора

Полиция задержала троих представителей команды Хабиба за нападение на Конора
Eurosport

49 мин. назадОбновлено 16 мин. назад

Уайт в шоке.

Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов победил ирландца Конора Макгрегора, выполнив удушающий прием в четвертом раунде. После боя полиция задержала троих членов команды Хабиба, напавших на Конора Макгрегора.

«Хабиб выпрыгнул за пределы клетки к члену команды Макгрегора, который его оскорбил. После этого начался этот ужас, я просто не знаю, что говорить сейчас. Три члена команды Нурмагомедова задержаны, они уже на пути в тюрьму», – сообщил президент UFC Дэйна Уайт. Известно, что один из них менеджер дагестанского бойца – Ризван Магомедов.

  • Хабиб выиграл 27-й бой в карьере без единого поражения. Он защитил титул чемпиона в легком весе.
  • Конор проиграл второй бой в карьере.

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