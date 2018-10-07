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Полиция задержала троих представителей команды Хабиба Нурмагомедова за нападение на Конора
Уайт в шоке.
Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов победил ирландца Конора Макгрегора, выполнив удушающий прием в четвертом раунде. После боя полиция задержала троих членов команды Хабиба, напавших на Конора Макгрегора.
«Хабиб выпрыгнул за пределы клетки к члену команды Макгрегора, который его оскорбил. После этого начался этот ужас, я просто не знаю, что говорить сейчас. Три члена команды Нурмагомедова задержаны, они уже на пути в тюрьму», – сообщил президент UFC Дэйна Уайт. Известно, что один из них менеджер дагестанского бойца – Ризван Магомедов.
- Хабиб выиграл 27-й бой в карьере без единого поражения. Он защитил титул чемпиона в легком весе.
- Конор проиграл второй бой в карьере.
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