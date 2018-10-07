Хабиб впервые в карьере проиграл раунд. Третью пятиминутку судьи отдали Макгрегору

Дагестанец Хабиб Нурмагомедов защитил титул чемпиона UFC в легком весе, победив Конора Макгрегора в четвертом раунде удушающим приемом.

Согласно судейским запискам, Хабиб выиграл первый и второй раунды (10-9 и 10-8 соответственно), а вот третий все рефери отдали Макгрегору – 10-9. Нурмагомедов впервые проиграл раунд в карьере в UFC.

Хабиб выиграл 27-й бой в карьере без единого поражения. Он защитил титул чемпиона в легком весе.

Конор проиграл второй бой в карьере.

Хабиб Нурмагомедов превратил Конора в котлету. Макгрегор должен меняться или уходить

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