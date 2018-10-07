Getty Images
Хабиб впервые в карьере проиграл раунд. Третью пятиминутку судьи отдали Макгрегору
Ирландец сделал все, что мог.
Дагестанец Хабиб Нурмагомедов защитил титул чемпиона UFC в легком весе, победив Конора Макгрегора в четвертом раунде удушающим приемом.
Согласно судейским запискам, Хабиб выиграл первый и второй раунды (10-9 и 10-8 соответственно), а вот третий все рефери отдали Макгрегору – 10-9. Нурмагомедов впервые проиграл раунд в карьере в UFC.
- Хабиб выиграл 27-й бой в карьере без единого поражения. Он защитил титул чемпиона в легком весе.
- Конор проиграл второй бой в карьере.
Хабиб Нурмагомедов превратил Конора в котлету. Макгрегор должен меняться или уходить
Лучшие тексты и главные новости дня – в телеграме и у тебя под рукой
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте