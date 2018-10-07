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Фанаты Конора Макгрегора облили Хабиба Нурмагомедова пивом и бросили в него флаг Ирландии

Фанаты Макгрегора облили Хабиба пивом и бросили в него флаг Ирландии
Eurosport

3 мин. назад

Недостойное поведение.

Дагестанского бойца Хабиба Нурмагомедова после боя с Конором Макгрегором и последующей драки со спарринг-партнером ирландца Диллоном Дэнисом увели с октагона в сопровождении полиции.

Когда охранники сопроводили Хабиба между трибун к выходу, ирландские фанаты оскорбили дагестанца, облили его пивом и бросили в него флаг Ирландии.

  • Хабиб победил в 27-м бою из 27 и защитил титул чемпиона в легком весе.
  • Конор проиграл второй бой в карьере.

Хабиб превратил Конора в котлету. Макгрегор должен меняться или уходить

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