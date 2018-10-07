Президент UFC: «Я не могу гарантировать, что у Хабиба не отберут чемпионский пояс из-за его выходки»

Президент UFC Дэйна Уайт раскритиковал Хабиба Нурмагомедова за драку за пределами октагона после боя с Конором Макгрегором.

«Такое поведение не заслуживает того, чтобы Хабиб выступал у нас. Это не то, что предполагает наш спорт. Это великолепный турнир, надо которым мы много работали, готовились к нему. Но главный бой... Никто не думал, что Хабиб так быстро выскочит из октагона. Этот не идет ни в какое в сравнение даже со скандальным боем Тайсона и Холифилда. Меня испугало это.

Я не могу гарантировать на 100 процентов, что у Хабиба не отберут чемпионский пояс из-за его выходки. Мы подчиняемся комиссии Невады, и я уверен, что она примет очень жесткое решение. Хабиб должен переживать не из-за меня, а из-за комиссии. Сегодня присутствовало правительство, и им пришлось в спешке покинуть помещение. У Хабиба неприятности», – сказал Уайт на пресс-конференции.

Кроме этого, Дэйна сообщил, что на время расследования гонорар Хабибу будет заморожен. Конор получит деньги сразу.

Хабиб после боя вылез из октагона и полез в драку со спарринг-парнтером ирландца Диллоном Дэнисом.

Нурмагомедов победил Макгрегора в четвертом раунде, на его счету 27 побед из 27 возможных.

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