Getty Images

Хабиб: «Макгрегор сделал фото с Путиным, но сейчас президент позвонил и сказал, что гордится мною»

Хабиб: «Макгрегор сделал фото с Путиным, но сейчас президент позвонил и сказал, что гордится мною»
Eurosport

1 час назад

Ответочка.

Дагестанский боец Хабиб Нурмагомедов, защитивший титул чемпиона UFC в легком весе, рассказал о поздравлении от президента РФ.

«Все говорили, что Макгрегор сделал фото с Путиным. Но сейчас Путин только что позвонил мне и сказал, что очень мною гордится. Он сказал: «Поздравляю тебя». Я горжусь этим», – сказал Хабиб на пресс-конференции после боя.

  • Хабиб после боя вылез из октагона и полез в драку со спарринг-парнтером ирландца Диллоном Дэнисом.
  • Нурмагомедов победил Макгрегора в четвертом раунде удущающим приемом. Для Конора это поражение стало вторым в карьере.

Лучшие тексты и главные новости дня – в телеграме и у тебя под рукой

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - «Коламбус» нарвался на очень злой «Монреаль». 3 пропущенных – еще цветочки

01:58
Популярные видео
Свечников и ребята из «Каролины» показали Панарину и Бобровскому, кто теперь на Востоке хозяин
1 306 просмотров22 ч
«Не Конор начал конфликт». 5 причин болеть за Макгрегора в бою с Нурмагомедовым
8 239 просмотровВчера в 09:55
А еще вам может понравиться