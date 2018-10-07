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Хабиб: «Макгрегор сделал фото с Путиным, но сейчас президент позвонил и сказал, что гордится мною»
Ответочка.
Дагестанский боец Хабиб Нурмагомедов, защитивший титул чемпиона UFC в легком весе, рассказал о поздравлении от президента РФ.
«Все говорили, что Макгрегор сделал фото с Путиным. Но сейчас Путин только что позвонил мне и сказал, что очень мною гордится. Он сказал: «Поздравляю тебя». Я горжусь этим», – сказал Хабиб на пресс-конференции после боя.
- Хабиб после боя вылез из октагона и полез в драку со спарринг-парнтером ирландца Диллоном Дэнисом.
- Нурмагомедов победил Макгрегора в четвертом раунде удущающим приемом. Для Конора это поражение стало вторым в карьере.
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