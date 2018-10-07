Хабиб: «Конор разбил автобус и чуть не убил пару людей, а вы говорите о моем прыжке через клетку»

Дагестанский боец Хабиб Нурмагомедов пришел на пресс-конференцию после боя с Конором Макгрегором и извинился за нападение на спарринг-парнтера ирландца Диллона Дэниса по завершении схватки.

«Прощу прощения у комиссии Невады, у Лас-Вегаса. Знаю, показал себя не с лучшей стороны. Я понимаю, что сейчас все говорят о том, как можно было прыгнуть с клетки и вести себя подобным образом. Но как насчет его разговоров о моей религии, стране, отце? Он в Бруклине прибежал и разбил автобус. Он чуть пару людей там не убил. Что об этом скажете? Почему сейчас все говорят о том, как я перепрыгнул через клетку? Я не понимаю.

Отец учил меня, что я должен всегда проявлять уважение. Вся моя команда знает, мои друзья знают, кто я такой. Я говорил, что он и вся его команда просто несут чушь. И что сегодня случилось? Его называли двукратным чемпионом – это все ничто. Пояс со мной.

Медиа влияют на MMA. Хочу изменить эту игру. Не хочу, чтобы люди говорили всякое дерьмо о соперниках, отце, религии. Нельзя говорить о религии, нации. Для меня это очень важно. Спасибо большое за то, что ждали меня. Знаю, что отец порвет меня, когда я вернусь домой. Невада, извините. Вегас, извините, но я непобежденный и неоспоримый чемпион», – сказал Хабиб на пресс-конференции.

Хабиб победил в 27-м бою из 27 и защитил титул чемпиона в легком весе.

Конор проиграл второй бой в карьере.

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