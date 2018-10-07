Уайт – о реванше Конора и Хабиба: «Это невозможно. Буду держать этих ребят подальше друг от друга»

Президент UFC Дэйна Уайт рассказал, что ждет участников массовой драки после боя Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора.

Драка переместилась в клетку, где на Макгрегора напали несколько членов команды Нурмагомедова, в том числе Зубайра Тухугов.

«Арестовали ли людей из окружения Нурмагомедова? Знаю, что арестовали троих человек, но не знаю, кто это конкретно. Макгрегор не стал писать на них заявление, так что их отпустили. Будет ли Тухугов биться с Лобовым? Если у людей есть контракты с UFC, им за такое боя не видать.

Реванш Макгрегора и Хабиба? Надо посмотреть, что предпримет комиссия Невады. Ждем решения. Сейчас не думаю об этом. Вообще, буду держать этих ребят подальше друг от друга. У них обоюдная ненависть. Это невозможно», – сказал Уайт на пресс-конференции.

Хабиб после боя вылез из октагона и полез в драку со спарринг-парнтером ирландца Диллоном Дэнисом.

Дагестанец защитил титул чемпиона в легком весе, проведя удушающий прием в четвертом раунде.

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