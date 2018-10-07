Конор Макгрегор ломился после боя через ограждение к Хабибу, но его удержала охрана

К массовой драке, которую спровоцировал после боя с Конором Макгрегором Хабиб Нурмагомедов, мог присоединиться и ирландец.

На видео видно, как Конор пытается перелезть через заграждение октагона, но его в последний момент удержал секьюрити. После этого со спины на ирландца налетел член команды Хабиба.

За спровоцированное побоище в первых рядах трибун Хабиб может лишиться титула.

Бой закончился в четвертом раунде удушающим приемом в исполнении Нурмагомедова.

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