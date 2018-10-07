twitter

Конор Макгрегор ломился после боя через ограждение к Хабибу, но его удержала охрана

Макгрегор ломился после боя через ограждение к Хабибу, но его удержала охрана
Eurosport

1 час назад

Бой мог продолжиться вне октагона.

К массовой драке, которую спровоцировал после боя с Конором Макгрегором Хабиб Нурмагомедов, мог присоединиться и ирландец.

На видео видно, как Конор пытается перелезть через заграждение октагона, но его в последний момент удержал секьюрити. После этого со спины на ирландца налетел член команды Хабиба.

  • За спровоцированное побоище в первых рядах трибун Хабиб может лишиться титула.
  • Бой закончился в четвертом раунде удушающим приемом в исполнении Нурмагомедова.

Лучшие тексты и главные новости дня – в телеграме и у тебя под рукой

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - «Коламбус» нарвался на очень злой «Монреаль». 3 пропущенных – еще цветочки

01:58
Популярные видео
Свечников и ребята из «Каролины» показали Панарину и Бобровскому, кто теперь на Востоке хозяин
1 327 просмотров23 ч
«Не Конор начал конфликт». 5 причин болеть за Макгрегора в бою с Нурмагомедовым
8 447 просмотровВчера в 09:55
А еще вам может понравиться