Хабиб Нурмагомедов чуть не подрался со спарринг-партнером Конора после боя. У них давний конфликт

Макгрегор постучал ладонью по удушающему плечу Нурмагомедова, Хабиб отпустил шею ирландца, но не успокоился. Орел сначала рвался к лежавшему Конору – жар дагестанца сдержал судья, а потом выбрался из октагона и затеял драку со спарринг-партнером Макгрегора Диллоном Дэнисом.

В зале обошлось без серьезной каши: охранники быстро разняли бойцов, а Хабиба увели обратно в клетку. Президент UFC Дэйна Уайт тут же прижал Нурмагомедова к сетке и сумбурно выпалил, что не вручит чемпионский пояс, потому что Орел покинул поле боя до объявления результатов. Поэтому Брюс Баффер впервые назвал имя победителя без его присутствия – Хабиб вместе с командой ушел в раздевалку.

Дэниса же повязала и вывела из зала охрана, но это уже не первый случай, когда он спровоцировал Орла.

Хабиб Нурмагомедов и Конор МакгрегорGetty Images

Диллон затесался в тренировочную тусовку Конора перед UFC 202, когда Макгрегор взял реванш у Нейта Диаса благодаря решению судей. Парень переехал в Нью-Йорк после окончания школы и записался в академию Марсело Гарсии – к одному из лучших грэпплеров в мире. Дэнис быстро освоил боевое искусство, и к моменту знакомства с Ноториусом крушил всех на турнирах и выиграл чемпионат мира-2014 по джиу-джитсу, а в следующем году получил черный пояс. После подписания контракта с ирландцем Диллон вывел Гарсию из себя зависимостью от соцсетей и вылетел из школы. Тренер до сих пор не общается с бойцом, который переживает из-за ссоры: «Марсело очень сдержанный человек, который долго помнит обиды. Я люблю этого парня. Он был мне как отец, и я верю, что вся эта ситуация разрешится».

С Конором у Диллона началась новая жизнь. Файтеры не ограничились борьбой в клетке и стали зависать вместе на других мероприятиях. Данис сразу выделил половину постов для Конора в инстаграме и очаровано хвалил ирландца перед каждым боем. Даже перед дракой с Мейуэзером Диллон не сомневался в выписанном нокауте для Флойда: «Я хочу вам сказать, что он нокаутирует Мэйуэзера. Я бы поставил на то, что он вырубит его до пятого раунда».

За полтора года до боя с Хабибом Дэнис дал обширное интервью, где жестко прошелся по стилю боя Нурмагомедова, рассказал о его болевых точках и спрогнозировал победу Макгрегора в первом или втором раунде за счет ударов по корпусу. Диллон заявил, что станет первым, кто уложит дагестанца на спину и поделился историей о давнем конфликте с Хабибом: «Когда мне было 16 или 17, он пришел в то место в Джерси, где я занимался. Его менеджер в моем клубе был тренером, и он носил всё время дурацкую футболку с надписью «Если бы самбо было простым, его бы назвали джиу-джитсу». Я сказал: «Отлично, давай проведем грэпплинг-матч и поглядим, насколько джиу-джитсу легкое». Но этого не произошло. Я не знаю, передали ли они Хабибу, но я его парням сказал, чтобы они ему все это выложили. Это полное дерьмо, а не майка, которую носит Хабиб».

Хабиб НурмагомедовImago

Дэниса не отпустило. Когда Конор попал за решетку из-за метания велопарковок в автобус Хабиба, Диллон вытащил ирландца под залог в 50 тысяч долларов и окончательно вцепился в Орла. После подтверждения боя между Макгрегором и Нурмагомедовым на UFC 229 кореш Конора твердил о том, что он – улучшенная версия Хабиба, поэтому у ирландца не будет проблем в октагоне, и поддержал панчи от Лобова и Макгрегора о трусости дагестанца.

Дэнис уже готовится к первому грэпплинг-матчу с Кевином Ли, о котором они договорились в твиттере. Бой должен был пройти в сентябре в Лас-Вегасе, но, судя по всему, встречу передвинули на другую дату.

Учитывая уверенность в себе и желание Диллона провести первый бой в UFC, Хабибу не нужно долго искать следующего соперника. «Я не настолько глуп, чтобы пойти в UFC и свой дебютный поединок провести против Хабиба. Но знаете, если сложится моя карьера, то идея такого поединка мне нравится», – заявил Диллон.

Друг Макгрегора уже на время лишил дагестанца гонорара и может лишить пояса. Так что, если Дэнис не разводит конфликт на пустом месте и готов выйти в клетку с Орлом, то в ближайшие пару лет мы можем увидеть месть за Конора или окончательную точку в противостоянии между ирландцем и Хабибом, ведь Дэйна Уайт исключил реванш от Конора.

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