«Это было дело чести». Хабиб Нурмагомедов объяснил массовую драку после боя с Конором Макгрегором

Дагестанский боец Хабиб Нурмагомедов прокомментировал в инстаграме драку после боя с Конором Макгрегором.

«Это конечно не то, чему Отец меня учил, но это было дело чести. Победа за нами, пояс у нас. Когда Аллах с тобой, никто не может сломить тебя. Спасибо за вашу поддержку», – написал Хабиб.

Хабиб после боя вылез из октагона и вступил в драку со спарринг-парнтером ирландца Диллоном Дэнисом.

За спровоцированное побоище Хабиб может лишиться титула.

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