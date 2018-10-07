«Это было дело чести». Хабиб Нурмагомедов объяснил массовую драку после боя с Конором Макгрегором
Считает себя правым.
Дагестанский боец Хабиб Нурмагомедов прокомментировал в инстаграме драку после боя с Конором Макгрегором.
«Это конечно не то, чему Отец меня учил, но это было дело чести. Победа за нами, пояс у нас. Когда Аллах с тобой, никто не может сломить тебя. Спасибо за вашу поддержку», – написал Хабиб.
- Хабиб после боя вылез из октагона и вступил в драку со спарринг-парнтером ирландца Диллоном Дэнисом.
- За спровоцированное побоище Хабиб может лишиться титула.
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