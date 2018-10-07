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«Отличный нокаут. Жду реванша». Конор Макгрегор – о бое с Хабибом Нурмагомедовым
Коротко и по делу.
Ирландец Конор Макгрегор коротко прокомментировал поражение от Хабиба Нурмагомедова в бою за звание чемпиона в легком весе.
«Отличный нокаут. Жду реванша», – написал Конор в твиттере.
- Хабиб провел удушающий прием в четвертом раунде и защитил титул. На его счету 27 побед из 27 возможных.
- Для Конора это поражение стало вторым в карьере в UFC.
- На пресс-конференции после боя президент UFC Дэйна Уайт отверг возможность реванша.
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