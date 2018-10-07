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«Отличный нокаут. Жду реванша». Конор Макгрегор – о бое с Хабибом Нурмагомедовым

«Отличный нокаут. Жду реванша». Макгрегор – о бое с Хабибом
Eurosport

1 час назад

Коротко и по делу.

Ирландец Конор Макгрегор коротко прокомментировал поражение от Хабиба Нурмагомедова в бою за звание чемпиона в легком весе.

«Отличный нокаут. Жду реванша», – написал Конор в твиттере.

  • Хабиб провел удушающий прием в четвертом раунде и защитил титул. На его счету 27 побед из 27 возможных.
  • Для Конора это поражение стало вторым в карьере в UFC.
  • На пресс-конференции после боя президент UFC Дэйна Уайт отверг возможность реванша.

Ковингтон: «Хабиб – грязное животное, тупой ****** [любитель овец]»

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