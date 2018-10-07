«Он перепрыгнул клетку, как обезьяна». Прыжок Хабиба Нурмагомедова мощнее и важнее удушающего приема

Бой года, века и всех других измерителей времени прошел быстро. Почти даже незаметно, но его спас послематчевый перформанс Нурмагомедова. Прыжок дагестанца через клетку обсуждали гораздо рьянее месива в октагоне.

Хабиб нырнул в толпу и одним махом перекрыл образ черта, который Конор пестовал месяцами. Словоблудие, оскорбления и инцидент с автобусом растворились за минуту. И это не намеренная гиперболизация, про перфоманс Нурмагомедова написали в рэп-пабликах, обсудили в бьюти-сообществах и обглодали на улицах. Образ самого бешеного парня площадки уехал к Нурмагомедову, и это еще одна честная победа.

«Диллон активно оскорблял Хабиба. Он что-то кричал ему, провоцировал, а потом Хабиб перепрыгнул через клетку и атаковал его. Я не мог поверить своим глазам. Сначала я думал, что Хабиб просто запрыгнет на клетку и будет кричать: «F*** you», – отметил комментатор UFC Джо Роган.

В прыжке Хабиба на Диллона Дэниса и был смысл раннего пробуждения в единственный человеческий выходной. UFC – давно нечто большее, чем бои. И приучил к этому сам Макгрегор.

Ирландец, видимо, и сам осознал потерю единственного козыря в глазах его защитников – бесовитость и звериную страсть в октагоне. Макгрегор не накатал на парней Хабиба заявление не потому, что жестко испугался последствий, а потому что понимал – все в рамках. Нет, не правил, – по правилам UFC Хабиба, вероятно, дисквалифицируют, чего не исключил на пресс-конференции глава UFC Дэйна Уайт – в широких рамках дозволенного поведения в тусовке. За 25-летнюю историю UFC никто из бойцов не бросался на трибуны, а Хабиб стал первым, хотя до боя вряд ли кто-то ожидал подобного. Выхода Мистера Мака под Крида – ждали, непожатых рук – тем более, броска кобры за сетку – никто. Хабиб победил зло на его территории и теперь установит собственные (правильные) порядки.

В обсуждениях выходки Нурмагомедова проскакивает слишком явный дуализм. Одни сочли поведение русского бойца непотребным и во многом животным, другие же заняли позицию защиты. Прыжок Нурмагомедова, по их мнению, – импульсивная выходка из-за психологического давления. Такие свойственны примерно всем, только вот немногие получают шанс их реализовать. Хабиб ответил на наброс с трибун дерзко, но вряд ли его нужно обвинять. Он уже извинился на пресс-конференции (хотя лучше бы оставил все как есть), сказал, что продолжит борьбу с трэштоком и испугался разговора с отцом: «В первую очередь я хочу принести извинения Атлетической комиссии штата Невада и Вегасу. Знаю, что проявилась не лучшая моя сторона, но я – человек. Я не понимаю, как люди могут говорить только о том, что я перелез через клетку. А он вообще-то говорил о моей религии, о моей стране, о моем отце. Он приехал в Бруклин и разбил автобус, был близок к убийству пары человек. Что вы думаете об этом? Что насчет этого дерьма? Почему люди по-прежнему говорят лишь о моем прыжке через клетку?»

Страх Конора перед боем только читался, а вот после возвращения в сознание он поймет – теперь его выходок мало. Хабиб сотворил главный трэшконтент выходных, который разойдется на мемы и соберет миллионы просмотров. Виски, розовый костюм, «дагестанская крыса», кривляния перед боем и другие мелочи Макгрегора теперь пшик, который превратился в черепки. Что там было в первом раунде? А почему Конору отдали третий? А сколько теперь побед у Хабиба? Отберут ли у Нурмагомедова пояс? Безразлично.

«Парень перепрыгнул через чертову клетку как обезьяна, что тут поделаешь?» – Дэйна Уайт не скрыл удивления поведением Хабиба, но в глубине души ликовал – мир посмотрел идеальный бой. Четыре раунда были однообразными и скучноватыми, но дополнительное время исправило все. Прыжок за клетку лишил Нурмагомедова прилюдной констатации факта его крутости, но не лишил главного – послевкусия. Русский чемпион смял Конора в октагоне, а потом ушел королем вечеринки. Пусть и без пояса.

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