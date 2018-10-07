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Отец Нурмагомедова – о Макгрегоре: «Где этот со своими словами, что уронит Хабиба в первом раунде?»

Отец Нурмагомедова – о Макгрегоре: «Где этот со своими словами, что уронит Хабиба в первом раунде?»
Eurosport

1 час назад

Подобных интервью в ближайшее время будет много.

Отец Хабиба Нурмагомедова Абдулманап прокомментировал победу сына над Конором Макгрегором.

«Где этот со своими словами, что уронит Хабиба в первом раунде? В четвертом сам упал и сдался. Я говорил, что чемпионские раунды для него будут жуткими. Так и вышло», – цитирует отца спортсмена «Спорт-Экспресс».

  • Хабиб защитил титул чемпиона в легком весе, проведя удушающий прием в четвертом раунде.
  • За спровоцированную драку после боя вне октагона Нурмагомедов может лишиться титула.

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