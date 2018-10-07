Отец Нурмагомедова – о Макгрегоре: «Где этот со своими словами, что уронит Хабиба в первом раунде?»

Отец Хабиба Нурмагомедова Абдулманап прокомментировал победу сына над Конором Макгрегором.

«Где этот со своими словами, что уронит Хабиба в первом раунде? В четвертом сам упал и сдался. Я говорил, что чемпионские раунды для него будут жуткими. Так и вышло», – цитирует отца спортсмена «Спорт-Экспресс».

Хабиб защитил титул чемпиона в легком весе, проведя удушающий прием в четвертом раунде.

За спровоцированную драку после боя вне октагона Нурмагомедов может лишиться титула.

Лучшие тексты и главные новости дня – в телеграме и у тебя под рукой