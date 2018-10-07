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Комментатор UFC Джо Роган: «Диллон Дэнис активно оскорблял и провоцировал Хабиба Нурмагомедова»
История обрастает новыми подробностями.
Комментатор UFC Джо Роган рассказал с чего началась драка Хабиба Нурмагомедова со спарринг-партнером Конора Макгрегора Диллоном Дэнисом сразу после боя с ирландцем.
«Диллон постоянно оскорблял Хабиба. Он кричал ему, провоцировал, а потом Хабиб перепрыгнул через клетку и атаковал его. Я не поверил глазам. Сначала думал, что Хабиб просто запрыгнет на клетку и будет кричать: «F*** you», – сказал Роган в интервью SportsJOE.
- За спровоцированное побоище Хабиб может лишиться титула.
- Нурмагомедов победил Конора благодаря удушающему приему в четвертом раунде.
Хабиб чуть не подрался со спарринг-партнером Конора после боя. У них давний конфликт
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