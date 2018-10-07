Александр Радулов разместил в инстаграме фото Макгрегора и добавил смайлы с цыплятами
Очень прозрачный намек.
Хоккеист «Далласа» Александр Радулов отреагировал на победу Хабиба Нурмагомедова над Конором Макгрегором в бою за чемпионский титул в легком весе.
Форвард выложил в сторис инстаграма фото с ирландцем, сопроводив его несколькими смайлами цыплят и одним смеющимся смайлом.
- Хабиб провел удушающий прием в четвертом раунде и защитил титул.
- На его счету 27 побед из 27 возможных. Для Конора это поражение стало вторым в UFC.
- Радулов набрал 4 (2+2) очка в двух стартовых матчах НХЛ-2018/19
Хабиб чуть не подрался со спарринг-партнером Конора после боя. У них давний конфликт
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