Выходка Хабиба и его команды ужасна. Нурмагомедов никогда не станет великим бойцом

Чтобы смазать главную победу в карьере нелепейшим поступком, определенно нужно иметь талант. Хабиб проявил его во всей красе. После убедительного избиения Конора в октагоне дагестанец уверовал, что после удушения ирландца может позволить себе любую выходку. И полез в драку к спарринг-партнеру Макгрегора, перемахнув через клетку.

Такого фейспалмового окончания титульного боя UFC еще не знал. Позже в инстаграме Хабиб написал, что устроить такую заваруху было делом чести. Видимо, нападать со спины на Конора, как это сделал дружок Хабиба – тоже элемент воспитания и порядочности. Как и последующее оправдание Нурмагомедова в стиле: «Макгрегор автобусы крушил, чем я хуже». Личный конфликт можно было решить в другом месте, а в итоге замес больше напомнил конец бородатой программы «Окна» с Нагиевым, чем акт возмездия или дело чести.

Хабиб Нурмагомедов и Конор МакгрегорGetty Images

О чести Хабиб мог бы спросить у Федора Емельяненко, которого уважают все соперники вне зависимости от нынешней формы Последнего императора. Никогда и никому бы даже в голову не пришло использовать трэшток с Федором. Но он такое отношение заслужил всей карьерой. К двуличному Нурмагомедову, который на камеру говорит об уважении и религии, а после заставляет американских бомжей отжиматься за деньги или ловит оппонента «просто поговорить», но со стайкой джигитов за спиной, так отнестись не получится при всем желании.

Даже Конор, чьи заявления часто переходили черту, после боя повел себя подчеркнуто спокойно. И не только после этого поединка, и не только потому что проиграл. А потому что шоу – это шоу, а когда оно заканчивается, нужно оставаться человеком. Навязывать же свои ортодоксальные традиции в американском логове смешно и нелепо. Ты подписал контракт с организацией, значит, ты принимаешь ее правила игры. Трэшток – часть культуры заокенаских единоборств, появившийся задолго до Макгрегора. Не нравится? Тогда прямая дорога в промоушн под названием «Ахмат». Там все точно будет по религии, чести и вообще все, как он любит.

Хабиб НурмагомедовGetty Images

Нурмагомедов в октагоне полностью заслужил этот титул. Он выиграл бой в одну калитку и во всех компонентах оказался лучше Макгрегора. Но он так и не стал чемпионом, ведь чемпион – это психология и модель поведения. Истеричный срыв после поединка – последнее доказательство того, что великим чемпионом, сколько бы ни держался ноль в графе поражений, Хабибу не стать.

«Он мог выйти из клетки настоящим победителем, но поступил нелепо», – цитата президента UFC Дэйны Уайта описала весь цирк, который устроил Хабиб.

Запоминается последнее. Нурмагомедов, ушедший из октагона без пояса в сопровождении полиции и под свист трибун – достойная картинка для такого недалекого поведения.

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