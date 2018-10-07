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Колби Ковингтон: «Хабиб – грязное животное, тупой ****** [любитель овец]»

Ковингтон: «Хабиб – грязное животное, тупой ****** [любитель овец]»
Eurosport

19 мин. назад

Парень, назвавший Конора Макгрегора обдолбанным лепреконом, подозревает Нурмагомедова в скотоложестве.

Боец UFC Колби Ковингтон прокомментировал бой представителя России Хабиба Нурмагомедова против ирландца Конора Макгрегора.

«Если бы вы знали, что люди Кебаба делали с овцами у себя на родине, вы бы не подходили к ним так близко. Хабиб – грязное животное. Так отбрасывают спорт на 20 лет назад, тупой ****** [любитель овец]», – написал Ковингтон в твиттере.

  • В сентябре Колби жестко проехался по Макгрегору.
  • Хабиб выиграл у Конора в четвертом раунде при помощи удушающего приема.
  • Нурмагомедов сохранил титул чемпиона UFC в легком весе. У него 27 побед в 27 боях.

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