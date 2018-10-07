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Главный момент дня еще раз: удушающий, который сломал Конора Макгрегора

Главный момент дня еще раз: удушающий, который сломал Макгрегора
Eurosport

4 мин. назад

Этот бой уже вошел в историю единоборств.

В ночь с 6 на 7 октября случилось историческое событие: Хабиб Нурмагомедов загасил Конора Макгрегора и оставил при себе чемпионский пояс UFC в легком весе.

Хабиб разматывал Конора два первых раунда, большую часть времени продержав ирландца в партере, затем взял передышку в третьем, а в четвертом добил принципиального соперника удушающим приемом. Давайте вспомним, как это было.

  • После боя Хабиб перелез через ограждение октагона, чтобы схлестнуться с представителями Макгрегора.
  • Дагестанцу из соображений безопасности так и не вручили пояс чемпиона на «Ти-Мобайл Арене».

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