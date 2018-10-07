Эл Яквинта о Коноре Макгрегоре: «Ирландская ***** и его сучка Диллон заслужили это»

Американский боец Эл Яквинта с удовлетворением наблюдал за победой Хабиба Нурмагомедова над Конором Макгрегором.

«Ирландская ***** [женский половой орган] напала на автобус с невинными женщинами внутри. Он и его сучка Диллон заслужили это. Справедливость, детка!»

После выноса Макгрегора Хабиб перебрался через сетку и чуть не расправился со спарринг-партнером ирландца Диллоном Дэнисом.

Яквинта противостоял Хабибу в апреле. В отличие от Макгрегора он продержался все 5 раундов и проиграл решением судей.

Хабиб выиграл все 27 боев в UFC.

Все о бое года:

Хабиб чуть не подрался со спарринг-партнером Конора после боя. У них давний конфликт

Хабиб превратил Конора в котлету. Макгрегор должен меняться или уходить

Выходка Хабиба и его команды отвратительна. Нурмагомедов никогда не станет великим бойцом

«Он перепрыгнул клетку, как обезьяна». Прыжок Хабиба мощнее и важнее удушающего приема

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме