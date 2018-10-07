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Эл Яквинта о Коноре Макгрегоре: «Ирландская ***** и его сучка Диллон заслужили это»
Звезды UFC за словом в карман не лезут.
Американский боец Эл Яквинта с удовлетворением наблюдал за победой Хабиба Нурмагомедова над Конором Макгрегором.
«Ирландская ***** [женский половой орган] напала на автобус с невинными женщинами внутри. Он и его сучка Диллон заслужили это. Справедливость, детка!»
После выноса Макгрегора Хабиб перебрался через сетку и чуть не расправился со спарринг-партнером ирландца Диллоном Дэнисом.
- Яквинта противостоял Хабибу в апреле. В отличие от Макгрегора он продержался все 5 раундов и проиграл решением судей.
- Хабиб выиграл все 27 боев в UFC.
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