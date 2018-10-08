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«Хабиб – чемпион, Конор – петух». В Дагестане с винтовками отметили победу Нурмагомедова
Экспрессивные фанаты.
В ночь с 6 на 7 октября в Лас-Вегасе состоялся бой Нурмагомедов – Макгрегор. Поединок закончился в четвертом раунде удушающим приемом в исполнении Хабиба.
Особенно ярко на победу российского бойца отреагировали в республике Дагестан. В Махачкале сотни жителей выбегали на улицы и танцевали лезгинку, а машины торжественно сигналили.
Группа товарищей решила выделиться – мужчины накрыли стол, надели белые, как у Хабиба, папахи и прокричали на камеру: «Хабиб – чемпион, Конор – петух!».
- После боя Хабиб Нурмагомедов спровоцировал массовую драку.
- Спортсмен рискует остаться без чемпионского титула.
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