«Хабиб – чемпион, Конор – петух». В Дагестане с винтовками отметили победу Нурмагомедова

В ночь с 6 на 7 октября в Лас-Вегасе состоялся бой Нурмагомедов – Макгрегор. Поединок закончился в четвертом раунде удушающим приемом в исполнении Хабиба.

Особенно ярко на победу российского бойца отреагировали в республике Дагестан. В Махачкале сотни жителей выбегали на улицы и танцевали лезгинку, а машины торжественно сигналили.

Группа товарищей решила выделиться – мужчины накрыли стол, надели белые, как у Хабиба, папахи и прокричали на камеру: «Хабиб – чемпион, Конор – петух!».

После боя Хабиб Нурмагомедов спровоцировал массовую драку.

Спортсмен рискует остаться без чемпионского титула.

Выходка Хабиба и его команды отвратительна. Нурмагомедов никогда не станет великим бойцом

«Он перепрыгнул клетку, как обезьяна». Прыжок Хабиба мощнее и важнее удушающего приема

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