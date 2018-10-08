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«Хабиб – чемпион, Конор – петух». В Дагестане с винтовками отметили победу Нурмагомедова

«Хабиб – чемпион, Конор – петух». В Дагестане с винтовками отметили победу Нурмагомедова
Eurosport

1 час назадОбновлено 51 мин. назад

Экспрессивные фанаты.

В ночь с 6 на 7 октября в Лас-Вегасе состоялся бой Нурмагомедов – Макгрегор. Поединок закончился в четвертом раунде удушающим приемом в исполнении Хабиба.

Особенно ярко на победу российского бойца отреагировали в республике Дагестан. В Махачкале сотни жителей выбегали на улицы и танцевали лезгинку, а машины торжественно сигналили.

Группа товарищей решила выделиться – мужчины накрыли стол, надели белые, как у Хабиба, папахи и прокричали на камеру: «Хабиб – чемпион, Конор – петух!».

  • После боя Хабиб Нурмагомедов спровоцировал массовую драку.
  • Спортсмен рискует остаться без чемпионского титула.

Выходка Хабиба и его команды отвратительна. Нурмагомедов никогда не станет великим бойцом

«Он перепрыгнул клетку, как обезьяна». Прыжок Хабиба мощнее и важнее удушающего приема

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