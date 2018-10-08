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Отец Хабиба: «Я вынесу свои санкции жестче, чем у UFC»

Отец Хабиба: «Я вынесу свои санкции жестче, чем у UFC»
Eurosport

1 час назад

Когда ты взрослый профессиональный спортсмен и все такое, но высшей мерой все равно остается наказание от родителей.

Отец Хабиба Нурмагомедова Абдулманал рассказал, как отреагирует на спровоцированную сыном потасовку после боя с Конором Макгрегором за чемпионский пояс UFC.

«Я буду вынужден вынести свои санкции, более жесткие. Жестче, чем у UFC. Должны быть дисциплина и порядок. В октагоне можно делать, что угодно. Но за его пределами – обычные люди, женщины, дети, посторонние. За пределами октагона все должно быть мирно», – передает «Спорт-Экспресс» слова тренера и отца бойца ММА.

  • Пояс UFC Хабиб Нурмагомедов так и не получил.
  • Глава организации Дэйна Уайт считает, что российский боец должен понести наказание за скандальное поведение.

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