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Безумный мульт по мотивам боя Хабиба и Конора, в котором досталось камео даже Головкину

Безумный мульт по мотивам боя Хабиба и Конора, в котором досталось камео даже Головкину
Eurosport

52 мин. назад

Круче творчества по прошедшему ивенту мы уже не увидим.

3d художник и аниматор создал невероятно ироничную мульт-версию боя Нурмагомедов – Макгрегор. Видео оценят не только аналитики ММА, потому что его сюжет не сводится к спортивной стороне события. В начале ролика Хабиб и Конор предъявляют друг другу за весь трешток, которым они обменялись накануне поединка.

В течение всего ролика сыпались отсылки: про бруклинский автобус, про «синие губы» (в сентябре Конор заявлял, что Хабиб умрет после боя, и ирландец уже видит синие губы соперника), спарринг-партнера Конора Диллона Дэвиса (его Нурмагомедов выносит за пределы октагона, когда у бойца появляются орлиные крылья), рэпера Дрейка – болельщика Конора – и даже боксера Геннадия Головкина, которому по сюжету досталась коронная фраза Big Drama Show».

  • Нурмагомедов поборол Конора в четвертом раунде схватки при помощи удушающего примема.
  • Из-за провокации после боя Хабиб все еще не получил чемпионский пояс UFC.

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