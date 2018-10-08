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Отец Нурмагомедова: «Хабиб летит домой, пояс у него»

Отец Нурмагомедова: «Хабиб летит домой, пояс у него»
Р-Спорт

1 час назад

Интересно, что на это скажет Дэйна Уайт?

Тренер и отец бойца ММА Хабиба Нурмагомедова Абдулманап сообщил последние подробности о местонахождении сына.

«Хабиб летит домой, пояс у него, через 11 часов он будет в Москве, а оттуда прилетит в Махачкалу», – рассказал Нурмагомедов-старший «Р-Спорт».

Хабиб стал чемпионом UFC в легком весе, но после боя не получил победный пояс: российский спортсмен спровоцировал массовую драку и напал на спарринг-партнера Конора Макгрегора. Президент организации Дэйна Уайт заявил, что Хабиб будет подвергнут санкциям за подобную выходку.

  • Нурмагомедов покончил с Конором в четвертом раунде при помощи удушающего приема.
  • Хабиб выиграл все 27 боев в ММА.

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